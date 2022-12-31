Українська авіація за день завдала cімох ударів по позиціях росіян

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у facebook, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 31 грудня.

Стало відомо, що підрозділи ракетних військ й артилерії ЗСУ зі свого боку уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки загарбників, а також ворожий пункт управління.

"В період з 12.40 до 14.30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється)", — зазначили в Генштабі.

Зокрема повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищені 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській і Хмельницькій областях. У Київській області також був збитий ворожий безпілотник "Орлан-10", що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки й намагався виявити позиції української ППО.

Окупанти здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Також протягом доби загарбники здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

У Генштабі наголосили, що загроза здійснення Росією авіаційних і ракетних ударів залишається актуальною на всій території України. Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги навіть під час свят.

Лиманський та Бахмутський напрямки: російські війська не припиняють вести наступальні дії, на Куп’янському й Авдіївському напрямках здійснюють спроби покращити тактичне положення.

Волинський, Поліський, Сіверський й Слобожанський напрямки: ознаки формування наступальних угруповань противника не виявлені.

Сіверський та Слобожанський напрямки: росіяни обстріляли з артилерії й мінометів райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля та Рясне Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова й Катеринівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог завдавав ударів по районах Лозової Першої, Западного, Масютівки, Токарівки, Куп’янська й Орлянського Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки й Андріївки Луганської області.

Лиманський напрямок: під вогневий вплив загарбників потрапили Площанка, Макіївка, Невське та Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни й Торське Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворожі обстріли зафіксовані в районах понад 20 населених пунктів, серед них — Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ і Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: російські війська били по Веселому, Авдіївці, Невельському, Мар’їнці, Красногорівці й Новомихайлівці Донецької області.

Новопавлівський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар і Микільське Донецької області.

Запорізький напрямок: з танків, мінометів і ствольної артилерії загарбники обстріляли райони понад 15 населених пунктів, зокрема Ольгівського, Гуляйполя, Степового, Чарівного й Дорожнянки Запорізької області.

Херсонський напрямок: від ворожих обстрілів постраждала, зокрема, цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.