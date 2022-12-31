Українська авіація за день завдала cімох ударів по позиціях росіян
Українська авіація протягом доби завдала шістьох ударів по районах зосередження російських військ й одного - по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у facebook, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 31 грудня.
Стало відомо, що підрозділи ракетних військ й артилерії ЗСУ зі свого боку уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки загарбників, а також ворожий пункт управління.
"В період з 12.40 до 14.30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється)", — зазначили в Генштабі.
Зокрема повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищені 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській і Хмельницькій областях. У Київській області також був збитий ворожий безпілотник "Орлан-10", що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки й намагався виявити позиції української ППО.
Окупанти здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Також протягом доби загарбники здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.
У Генштабі наголосили, що загроза здійснення Росією авіаційних і ракетних ударів залишається актуальною на всій території України. Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги навіть під час свят.
Лиманський та Бахмутський напрямки: російські війська не припиняють вести наступальні дії, на Куп’янському й Авдіївському напрямках здійснюють спроби покращити тактичне положення.
Волинський, Поліський, Сіверський й Слобожанський напрямки: ознаки формування наступальних угруповань противника не виявлені.
Сіверський та Слобожанський напрямки: росіяни обстріляли з артилерії й мінометів райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля та Рясне Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова й Катеринівка Харківської області.
Куп’янський напрямок: ворог завдавав ударів по районах Лозової Першої, Западного, Масютівки, Токарівки, Куп’янська й Орлянського Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки й Андріївки Луганської області.
Лиманський напрямок: під вогневий вплив загарбників потрапили Площанка, Макіївка, Невське та Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни й Торське Донецької області.
Бахмутський напрямок: ворожі обстріли зафіксовані в районах понад 20 населених пунктів, серед них — Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ і Нью-Йорк Донецької області.
Авдіївський напрямок: російські війська били по Веселому, Авдіївці, Невельському, Мар’їнці, Красногорівці й Новомихайлівці Донецької області.
Новопавлівський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар і Микільське Донецької області.
Запорізький напрямок: з танків, мінометів і ствольної артилерії загарбники обстріляли райони понад 15 населених пунктів, зокрема Ольгівського, Гуляйполя, Степового, Чарівного й Дорожнянки Запорізької області.
Херсонський напрямок: від ворожих обстрілів постраждала, зокрема, цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.
- У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей.
- Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.
- Російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.
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