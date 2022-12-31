Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Українська авіація за день завдала cімох ударів по позиціях росіян

Українська авіація за день завдала cімох ударів по позиціях росіян

31 грудня, 2022 субота
19:52
війна з Росією авіація ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала шістьох ударів по районах зосередження російських військ й одного - по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у facebook, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 31 грудня.

Стало відомо, що підрозділи ракетних військ й артилерії ЗСУ зі свого боку уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки загарбників, а також ворожий пункт управління.

"В період з 12.40 до 14.30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється)", — зазначили в Генштабі.

Зокрема повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищені 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській і Хмельницькій областях. У Київській області також був збитий ворожий безпілотник "Орлан-10", що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки й намагався виявити позиції української ППО.

Окупанти здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Також протягом доби загарбники здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

У Генштабі наголосили, що загроза здійснення Росією авіаційних і ракетних ударів залишається актуальною на всій території України. Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги навіть під час свят.

Лиманський та Бахмутський напрямки: російські війська не припиняють вести наступальні дії, на Куп’янському й Авдіївському напрямках здійснюють спроби покращити тактичне положення.

Волинський, Поліський, Сіверський й Слобожанський напрямки: ознаки формування наступальних угруповань противника не виявлені.

Сіверський та Слобожанський напрямки: росіяни обстріляли з артилерії й мінометів райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля та Рясне Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова й Катеринівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог завдавав ударів по районах Лозової Першої, Западного, Масютівки, Токарівки, Куп’янська й Орлянського Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки й Андріївки Луганської області.

Лиманський напрямок: під вогневий вплив загарбників потрапили Площанка, Макіївка, Невське та Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни й Торське Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворожі обстріли зафіксовані в районах понад 20 населених пунктів, серед них — Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ і Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: російські війська били по Веселому, Авдіївці, Невельському, Мар’їнці, Красногорівці й Новомихайлівці Донецької області.

Новопавлівський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар і Микільське Донецької області.

Запорізький напрямок: з танків, мінометів і ствольної артилерії загарбники обстріляли райони понад 15 населених пунктів, зокрема Ольгівського, Гуляйполя, Степового, Чарівного й Дорожнянки Запорізької області.

Херсонський напрямок: від ворожих обстрілів постраждала, зокрема, цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

  •  У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей.
  • Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.
  • Російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Володимир Воля
Автор Володимир Воля
30 грудня, 2022 п'ятниця
Росію неможливо виключити із Ради безпеки ООН, не розпустивши ООН
Олексій Резніков
30 грудня, 2022 п'ятниця
Резніков звернувся до росіян: "На початку січня РФ закриє кордони, оголосить воєнний стан і проведе мобілізацію"
Шойґу і Герасімов
29 грудня, 2022 четвер
Герасімов і Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець, - військовий експерт Мусієнко
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 41.52
    Продаж 42.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
31 грудня
20:29
Олександр Усик
Усик записав новорічне привітання для українців. Каже, що у Криму і чекає на ЗСУ
20:10
Ексклюзив
Для Путіна наближається перспектива виглядати дурнем та невдахою в очах багатьох росіян, - полковник Грант
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Ви впевнені, що 2022 рік закінчився?
20:03
Ексклюзив
Зеленський та Байден
Україна буде переходити від партнерства до союзництва зі США, - Клімкін
19:51
"Бажаю, щоб у новому році ми більше усміхалися, ніж плакали", - предстоятель УГКЦ Святослав
19:46
погода мокрий сніг зима
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати 1 січня
19:26
обмін полоненими
Обмін полоненими: Україна повернула додому ще 140 людей
19:15
Трапезна церква КПЛ
Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у Києво-Печерській лаврі
19:09
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
У РФ є перші передвісники громадянської війни, - Піонтковський
19:00
Ексклюзив
Павло Клімкін
Україна запустила процес побудови XXI століття, - Клімкін
18:57
Бріджит Брінк
Ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України, - амбасадорка Брінк
18:45
Володимир Зеленський
Путіна не обходить, що залишиться від росіян: Зеленський звернувся до населення РФ
18:44
"Із "коктейлями Молотова" зупиняли танки". Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю
18:29
Володимир Зеленський
Російська атака - підсумок не року, а долі самої РФ, держава-терорист не отримає прощення, - Зеленський
18:25
Оновлено
обстріл, уламки ракети
Вибухи у Києві, Хмельницькому та Миколаєві. Перед Новим роком росіяни атакували ракетами Україну
18:03
OPINION
Борислав Береза
Бажаю вам залишатись людьми, а не просто представниками Homo Sapiens
18:00
Оновлено
ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, поранено вісім людей, троє - у тяжкому стані
17:40
Північний потік-2
Ексрадник Меркель назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою її уряду останніх років
17:35
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав виключити РФ із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком
17:28
Ексклюзив
Глен Грант
Чим довше ми даємо Росії можливість воювати, тим більша ймовірність появи у них вишколених військових кадрів, - полковник Грант
17:25
Оновлено
Київ обстріл
Росіяни обстріляли Київ: людина загинула, 21 людина зазнала поранень, серед них - журналіст із Японії
17:18
Оновлено
ракета
Росіяни завдали удару по Миколаєву: спалахнула пожежа, шестеро людей поранено, пошкоджено житлові будинки
17:07
Ексклюзив
Валерій Чалий
2023 стане роком переміщення бойових дій на територію Росії, - Чалий
17:06
Путін
Путін хотів за сприяння Блера постачати газ до Британії
16:51
Денис Шмигаль
Енергосистема України попри російську атаку залишається стабільною, - Шмигаль
16:30
Володимир Путін
Путін перед ракетним ударом по Україні відвідав штаб військ Росії
16:25
Валерій Залужний
РФ випустила понад 20 крилатих ракет по Україні: силам ППО вдалося збити 12
16:22
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін проводжатиме 2023 рік на руїнах своєї недоімперії, - Гончаренко
16:11
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Зустріч кількох диктаторів в Російському музеї у Петербурзі була похороном СНД, - Піонтковський
16:02
OPINION
Євген Магда
Рік унікального протистояння і тотальної війни
15:55
Олексій Резніков
2022 року ми де-факто стали частиною НАТО, - Резніков
15:36
ЗСУ
Війна РФ проти України продовжиться впродовж усього 2023 року, - FT
15:31
Ракета
У Джанкої прогриміли вибухи
15:30
Дмитро Медведєв
Медведєв наголосив, що Росія воює за "язик" і "вєру"
15:27
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо Зеленський збирається знову виїхати з країни на переговори, то його наступна поїздка має бути до Фінляндії та Швеції, - полковник Грант
15:13
Ексклюзив
ракета
У Запоріжжі були вибухи. Є влучання у житлові будинки, - депутат облради Лишенко
14:33
Володимир Путін
Путін доручив готувати фахівців з безпілотників
14:30
Оновлено
світло
У столиці, Житомирі та семи областях повідомили про екстрені відключення світла
14:09
OPINION
Михайло Басараб
У Кремлі почалася гризня пацюків
14:05
Ріші Сунак
Прем’єр Британії пообіцяв у 2023 році разом з Україною боротись проти "жорстокості Путіна"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV