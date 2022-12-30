Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів і приземлила ворожий дрон "Орлан", - Генштаб

Про це повідомили у facebook.

Стало відомо, що в районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 - пошкоджено.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію", - йдеться у дописі.

Протягом доби ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдав 16 авіаційних ударів

"Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди", - йдеться у дописі.

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Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця - Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

Куп’янський напрямок: зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок: ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

Бахмутський напрямок: від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.

Запорізький напрямок: вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

Херсонський напрямок: від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

30 грудня російські загарбники обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Внаслідок цього двоє мирних жителів загинули, щонайменше стільки ж - поранені.

30 грудня радник мера повідомив про завершення демонтажу драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.

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