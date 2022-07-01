Українська авіація завдала парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки на Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В операційній зоні сил оборони півдня України противник продовжує ведення бойових дій з оборонних позицій у тактиці дистанційних вогневих уражень. Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам. Часом виконання бойових завдань можуть супроводжувати відповідні звукові ефекти. Пам’ятайте, це знак, що ви під захистом ЗСУ та інших сил оборони, а не привід для паніки", - йдеться у звіті.

Ситуація на Херсонщині

У межах Білозерської громади нашими авіаторами завдано парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Втрати Росії

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізованих танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки.

Обстріли України

Для прикриття евакуації зі Зміїного противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму.

Один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Обійшлось без руйнувань та втрат.

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