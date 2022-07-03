Українська авіація знищила склади боєприпасів, 2 пункти управління та 30 одиниць техніки РФ
За добу, 2 липня, українська авіація знищила 30 одиниць ворожої техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Українська авіація працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях - та здійснила майже півтора десятка групових вильотів за 2 липня.
"В результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки", - йдеться у звіті.
- 2 липня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, де знищуються рештки техніки, інфраструктури та озброєння рашистів на острові Зміїний.
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