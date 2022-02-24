Українська дипломатія зберегла керованість: працює вся система МЗС, - Кулеба
Міністр закордонних справ України повідомив про безперебійну роботу всієї дипломатичної системи України з перших хвилин війни
Про це він написав у Facebook.
"З перших хвилин війни працює вся система МЗС в Україні та за кордоном - наші посольства, консульства, представництва при міжнародних організаціях. Організовуємо міжнародні контакти президента, я спілкуюся з колегами-міністрами, тиснемо для найшвидшого застосування санкцій, ізоляції Росії, постачання до України зброї, надання фінансової та гуманітарної допомоги. Українська дипломатія зберегла керованість. Ми готувалися і до такого сценарію. Дорогі українці, головне зберігати спокій, не піддаватися паніці та фейкам. Робіть все, що в ваших силах, аби підтримувати армію, поширюйте по світу правдиву інформацію про агресію, мобілізуйте іноземні уряди, якщо ви проживаєте за кордоном. Путін напав не лише на державу. Він напав на народ, на кожного з нас. І ми гідно пройдемо це страшне випробування. Україна переможе", - написав він.
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