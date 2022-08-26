English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Українська гемблінгова компанія допомагає Збройним силам через своїх співробітників

Українська гемблінгова компанія допомагає Збройним силам через своїх співробітників

26 серпня, 2022 п'ятниця
08:50
Новини

Компанія Cosmolot уже відправила допомогу для ЗСУ на суму близько 4,5 мільйонів гривень

Найдієвіша допомога бійцям на передовій - адресна. Тому найперше відгукнулися  на прохання своїх співробітників. Анастасія працює в Cosmolot в HR-відділі з початку заснування компанії. А її тато обороняє рідну країну ще з 2014-го. З початком повномасштабного вторгнення РФ потреба в додатковому спорядженні розвідувального батальйону її батька зросла в рази. Найперше, про допомогу звернулась до керівників своєї компанії.

“Я знала, що Cosmolot допомагає ЗСУ через різні Благодійні Фонди. І тому я не сумнівалась, що допоможуть і мені, і моєму татові. На цей час компанія Cosmolot взяла на себе повне забезпечення розвідувального батальйону, і допомагає батальйону мого тата на постійній основі. Вже зараз ми відправили на лінію фронту 8 професійних коптерів, які можуть бачити наших ворогів навіть вночі. Також наші воїни отримали 2 тепловізори та плоттер для друку мап”, - розповідає Анастасія. 

А нещодавно відправили  на передову  три сучасних дрони Mavic. А ще — пікап, бронежилети, тепловізори, далекоміри, рації, спальники та інше вкрай необхідне спорядження. Відколи компанія стала розповідати, що допомагає фронту - почали надходити заявки про допомогу від клієнтів, які вступили до лав Збройних Сил України. Керівництво намагається їх по можливості максимально задовольнити. Розповідає співробітник департаменту Customer Support Ігор.

“Ми дуже пишаємося нашими клієнтами, які захищають країну! Один з них нам сказав, що вступив до лав ЗСУ, тому що дуже чекає перемоги України Мріє, щоб всі ми були вільними! У нас спільна мета, і ми її наближаємо разом, хто як може”, - каже Ігор.

Компанія Cosmolot від самого початку бойових дій активно включилась на підтримку української армії! Загалом уже відправили допомогу на суму близько 4,5 мільйона гривень Також співробітники разом з компанією “задонатили” близько 120 тисяч гривень на волонтерський проєкт, який закуповує бронежилети та тактичне спорядження для воїнів ЗСУ, Допомагає постраждалим родинам з дітьми у Київській області. За Благодійну діяльність компанія отримала подяку від Міністерства оборони України. Та золоту пам’ятну відзнаку від 74-го розвідувального батальйону за допомогу фронту! 

Читайте також:
Путін Шольц
22 серпня, 2022 понедiлок
"У Шольца урвався терпець, і він почав говорити відверто: Путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа", – Клімкін
Ілюстрація. Дніпро
24 серпня, 2022 середа
У Дніпрі прогриміли вибухи
білоруські військові
24 серпня, 2022 середа
В українській розвідці оцінили ризик наступу з Білорусі
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
26 серпня
09:45
Сергій Шойгу
У британській розвідці назвали причину, чому зупинився наступ росіян на території України
09:32
На фото знищена військова техніка окупантів
Близько 46,2 тис. загарбників, 1936 танків і 834 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав утрати РФ за час повномасштабної війни
09:19
фейк фейкові новини
Нова порція фейків від окупантів: Росія "відновлює соціальні об’єкти, зруйновані внаслідок дій київського режиму"
09:11
Оновлено
Миколаївка, школа
На Донеччині окупанти за добу вбили двох мирних жителів та ще 6 поранили
09:08
Інтерв’ю
Ігор Козловський
Релігієзнавець Ігор Козловський: Сучасна Україна в трьох словах ― це свобода, гідність, ідентичність
09:08
Ексклюзив
Біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ, - депутат облради Хлань
09:08
Миколаїв
У Миколаєві вночі прогриміли вибухи
08:52
Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини
Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: понівечені будинки й санаторій, сталася пожежа в ангарі з технікою на дорожньому підприємстві
08:36
Микола Княжицький
Українці підтримують Тайвань
08:30
Армія РФ уранці влучила у Слов'янський хіміко-механічний технікум
Армія РФ уранці влучила у Слов'янський хіміко-механічний технікум
08:15
Сирія
США завдали авіаударів по пов’язаних з Іраном цілях у Сирії, - Байден
07:57
російські військові окупанти
Окупанти вживають заходів із поповнення втрат на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
07:52
За добу від COVID-19 у світі померло понад пів тисячі людей
07:31
Ексклюзив
кордон
Є-відрядження чи є-відпустка: тисячам військовозобов'язаних чоловіків дадуть право виїхати з України
07:23
окупанти орки війська рф
Ворог вів наступальний бій біля Соледара, Бахмута й Кодеми, активно залучав безпілотники для коригування вогню на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
07:14
У Михайлівці на Запоріжжі підірвали машину гауляйтера Івана Сушка, він загинув
Гауляйтер з Михайлівки на Запоріжжі Сушко, машину якого підірвали, напередодні скаржився на окупантів, - ЗМІ
06:55
Wi-Fi
Майже тисяча українських шкіл уже має в укриттях Wi-Fi
06:50
Володимир Путін
Пентагон: Путін чекає на виснаження українців і втому їхніх союзників, від плану захопити Україну він не відмовився
06:44
Вакарчук
На цій площі було чути вибухи снарядів, - Вакарчук показав нескорений Харків
05:58
путін путлер
Указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW 
05:45
"Дніпро-1"
Ліга конференцій: де та коли дивитись жеребкування турніру, в якому зіграє "Дніпро-1"
05:28
Міноборони
Міноборони України відреагувало на указ Путіна про збільшення російської армії: мають закупити 2 млн мішків для трупів
05:19
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга Європи: де та коли дивитись жеребкування турніру, в якому зіграє "Динамо"
05:08
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС і навколо неї, - ISW
04:47
Жан Беленюк
Нардеп-борець Беленюк відповів, що робити з білорусами, які підтримують Росію
04:36
ЗСУ, південний напрямок
Російські штурмовики завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ на Півдні
03:05
Путін, морські десантники
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
02:38
Українська авіація обстріляла ППО росіян у Херсоні
01:31
Суперкубок УЄФА, Бензема
УЄФА назвав ім'я найкращого футболіста сезону
00:59
Нова Каховка
ЗСУ знищили два командні пункти РФ на Херсонщині
00:48
Олаф Шольц
Ми матимемо війну ще на пару століть. Шольц висловився за незмінність європейських кордонів
00:34
Ігор Романенко
Вони вже формували танковий корпус. Генерал Романенко про указ Путіна про збільшення чисельності російської армії
00:25
Шойґу і Герасімов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня
00:15
окупанти у Горлівці
В окупованій Горлівці горів завод "Стирол"
00:05
боєприпаси
За день з території РФ по Сумщині випустили сотню різних боєприпасів, – Живицький
2022, четвер
25 серпня
23:56
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на симпатиків України
23:45
ураження Антонівський міст
Спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області під вогневим контролем ЗСУ, - речниця ОК Південь
23:43
Starlink
SpaceX Ілона Маска знизив для українців вартість інтернету Starlink
23:42
Притулок
На уряд Нідерландів подали до суду через смерть немовляти у притулку для біженців
23:31
Revolver 860
Тайвань передав Україні 800 безпілотників Revolver 860
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV