Українська гемблінгова компанія допомагає Збройним силам через своїх співробітників

Найдієвіша допомога бійцям на передовій - адресна. Тому найперше відгукнулися на прохання своїх співробітників. Анастасія працює в Cosmolot в HR-відділі з початку заснування компанії. А її тато обороняє рідну країну ще з 2014-го. З початком повномасштабного вторгнення РФ потреба в додатковому спорядженні розвідувального батальйону її батька зросла в рази. Найперше, про допомогу звернулась до керівників своєї компанії.

“Я знала, що Cosmolot допомагає ЗСУ через різні Благодійні Фонди. І тому я не сумнівалась, що допоможуть і мені, і моєму татові. На цей час компанія Cosmolot взяла на себе повне забезпечення розвідувального батальйону, і допомагає батальйону мого тата на постійній основі. Вже зараз ми відправили на лінію фронту 8 професійних коптерів, які можуть бачити наших ворогів навіть вночі. Також наші воїни отримали 2 тепловізори та плоттер для друку мап”, - розповідає Анастасія.

А нещодавно відправили на передову три сучасних дрони Mavic. А ще — пікап, бронежилети, тепловізори, далекоміри, рації, спальники та інше вкрай необхідне спорядження. Відколи компанія стала розповідати, що допомагає фронту - почали надходити заявки про допомогу від клієнтів, які вступили до лав Збройних Сил України. Керівництво намагається їх по можливості максимально задовольнити. Розповідає співробітник департаменту Customer Support Ігор.

“Ми дуже пишаємося нашими клієнтами, які захищають країну! Один з них нам сказав, що вступив до лав ЗСУ, тому що дуже чекає перемоги України Мріє, щоб всі ми були вільними! У нас спільна мета, і ми її наближаємо разом, хто як може”, - каже Ігор.

Компанія Cosmolot від самого початку бойових дій активно включилась на підтримку української армії! Загалом уже відправили допомогу на суму близько 4,5 мільйона гривень Також співробітники разом з компанією “задонатили” близько 120 тисяч гривень на волонтерський проєкт, який закуповує бронежилети та тактичне спорядження для воїнів ЗСУ, Допомагає постраждалим родинам з дітьми у Київській області. За Благодійну діяльність компанія отримала подяку від Міністерства оборони України. Та золоту пам’ятну відзнаку від 74-го розвідувального батальйону за допомогу фронту!