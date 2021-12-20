Українська команда GGPoker стрімко зростає: міжнародний бренд оголосив про підписання ще одного Амбасадора
Відомий у покерному ком’юніті стрімер та професійний гравець Єгор BigGOGI Зарев став новим Амбасадором GG
Єгор з’явився в образі Черчилля, Ганді та Конфуція у відеоролику, присвяченому презентації Амбасадора. Ці історичні персонажі - аватарки в покерному клієнті GGPoker та уособлюють стиль самої гри, певні поведінкові патерни гравців.
Нагадаємо, 9 грудня GGPoker оголосив першого українського Амбасадора- Дениса SantaZzza Чуфаріна. Його представлення відбулося під гаслом “Занурюйся в покер”.
Міжнародний бренд GGPoker отримав ліцензію на діяльність в Україні (ТОВ «НСУС ЮА») 11 серпня поточного року - на підставі Рішення КРАЇЛ №484.
GG успішно співпрацює з зірками світової індустрії. Так представниками бренду є володар шести браслетів Світової серії покеру, “Гравець десятиліття” за версією GPI канадієць Даніель Негреану; легендарний американський покерист та актор Ден Білзерян; найкращий гравець Німеччини, якого називають “покерним вундеркіндом”, Федор Хольц.
Також GGPoker відомий завдяки проведенню наймасштабніших покерних турнірів. У 2020-тому за грандіозний онлайн-івент WSOP (Світова серія покеру) з призовими $27,5 млн покер-рум отримав відзнаку Книги рекордів Гіннеса.
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