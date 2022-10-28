Українська комедія "Я працюю на цвинтарі" вийшла в кінопрокат у Чехії
Чорна комедія Олексія Тараненка, яка з успіхом пройшла в українських кінотеатрах, вийшло у широкий комерційний прокат у Чехії з локальною назвою "Ja, grabar"
Про це повідомили на Facebook-сторінці фільму.
Чорна комедія знята за мотивами книги Павла Белянського. Серед українських глядачів фільм отримав багато схвальних відгуків.
Це перша українська прем'єра такого масштабу в Чехії.
У центрі сюжету - Саша, у минулому архітектор, а зараз - власник контори з виготовлення пам'ятників. Він сповнений цинізму та іронії. Навіть у спілкуванні із самотнім літнім чоловіком, який замовив пам’ятник самому собі, і бізнеследі, яка щойно поховала сина. Несподівано в життя Саші повертається його донька-підліток. Паралельно герой втягується в боротьбу за владу на цвинтарі. У вихорі особистих трагедій і кримінальних зіткнень поступово стає зрозуміло, що у Саші важка психологічна травма, повʼязана з його минулим.
Стрічка створена Good Morning Films в асоціації з Mainstream Pictures та Stewopol за фінансової підтримки Українського культурного фонду.
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