Тема програми: "Українська культура очима Заходу: як прорватися крізь російські міфи і стару оптику сприйняття України"

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Чим "Толстоєвський" зачарував європейську літературу і як "загадкова російська душа" полонила західних інтелектуалів?

Як і ким формувались уявлення західної академії про Україну?

Які головні стереотипи щодо України існують у західних інтелектуальних середовищах? Чим вони притягальні і як з ними працювати?

Як розвивалась україністика в західних університетах 30 років тому і які її перспективи сьогодні?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "Перший". Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Оксана Пахльовська – письменниця, культуролог, професорка Римського університету "Сап’єнца"

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).

