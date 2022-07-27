Українська культура очима Заходу: як прорватися крізь російські міфи і стару оптику сприйняття України? Онлайн-проєкт "Власні назви"
27 липня о 19:00 відбудеться шостий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостею якого стане Оксана Пахльовська, письменниця, культуролог, професорка Римського університету "Сап’єнца"
Тема програми: "Українська культура очима Заходу: як прорватися крізь російські міфи і стару оптику сприйняття України"
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Чим "Толстоєвський" зачарував європейську літературу і як "загадкова російська душа" полонила західних інтелектуалів?
- Як і ким формувались уявлення західної академії про Україну?
- Які головні стереотипи щодо України існують у західних інтелектуальних середовищах? Чим вони притягальні і як з ними працювати?
- Як розвивалась україністика в західних університетах 30 років тому і які її перспективи сьогодні?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "Перший". Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Оксана Пахльовська – письменниця, культуролог, професорка Римського університету "Сап’єнца"
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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