Українська нація повністю зміниться після війни з Росією, - історик Плохій

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Питання історії в контексті російсько-української війни є надзвичайно важливим. Ця війна стала історичною подією. І це стосується не тільки України, а й всього світу. Фактично агресія РФ стала завершенням періоду миру після Холодної війни", - пояснив Плохій.

Історик наголосив, що українське суспільство дуже сильно змінюється від 2014 року.

"Ця війна повністю реструктуризує відносини в Європі та світі. Звісно, що ця війна дуже сильно змінить Україну. Нації переформатовуються в контексті дуже важливих, хоча в більшості й трагічних, подій. Для мене немає жодного сумніву, що з 2014 року в українському суспільстві почались відбуватись тектонічні зміни, а 300 днів повномасштабної війни тільки посилили ці процеси", - додав він.



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