Українська ППО 4 червня знищила 9 об'єктів РФ: літак, вертоліт, безпілотники та 4 крилаті ракети

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

"На Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост". Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10". ППО моряків уразила 4 крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів", - йдеться у звіті.

Винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір України, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших регіонах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb