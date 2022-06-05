Українська ППО 4 червня знищила 9 об'єктів РФ: літак, вертоліт, безпілотники та 4 крилаті ракети
За добу 4 червня українська ППО знищила 1 літак, 1 гелікоптер, 3 безпілотники і 4 крилаті ракети Росії
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
"На Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост". Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10". ППО моряків уразила 4 крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів", - йдеться у звіті.
Винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір України, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших регіонах.
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