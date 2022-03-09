Українська розвідка оприлюднила список льотчиків РФ, які готуються бомбити міста України
Українська розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які планують завдавати ракетно-бомбові удари по українських містах з території Білорусі
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил Росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах. Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", – наголосили в розвідці.
У списку є імена командирів літаків ТУ-160 22 гвардійської бомбардувальної авіаційної дивізії. Бомбардувати українські міста також мають 121 важкий бомбардувальний авіаційний полк, 184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс) (у бойовому складі Ту-95МС) та 182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка) (у бойовому складі Ту-95МС).
Повний список командирів полків та льотчиків можна знайти на сайті Головного управління розвідки Міноборони.
- Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список злочинців військово-морського флоту РФ, які беруть участь у війні проти України та вбивають мирних жителів.
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