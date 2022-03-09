Українська розвідка оприлюднила список льотчиків РФ, які готуються бомбити міста України

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.



"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил Росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах. Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", – наголосили в розвідці.



У списку є імена командирів літаків ТУ-160 22 гвардійської бомбардувальної авіаційної дивізії. Бомбардувати українські міста також мають 121 важкий бомбардувальний авіаційний полк, 184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс) (у бойовому складі Ту-95МС) та 182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка) (у бойовому складі Ту-95МС).



Повний список командирів полків та льотчиків можна знайти на сайті Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список злочинців військово-морського флоту РФ, які беруть участь у війні проти України та вбивають мирних жителів.