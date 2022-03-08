Українська розвідка оприлюднила список воєнних злочинців РФ, які вбивають мирних українців
Українська розвідка оприлюднила список злочинців військово-морського флоту РФ, які беруть участь у війні проти України та вбивають мирних жителів.
Список оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, до завдання ракетних ударів ракетами "Калібр" морського базування залучалися не тільки громадяни РФ, а й зрадники, які у 2014 році продалися під час окупації Криму.
Хто випускав ракети по мирних українцях:
- з фрегату "Адмирал Эссен" – капітан 2 рангу Смірнов Олександр;
- з малого ракетного корабля "Грайворон" – капітан 3 рангу Козаков Гліб;
- з підводного човна "Новороссийск" – капітан 3 рангу Шведа Ігор;
- з підводного човна "Великий Новгород" – капітан 2 рангу Михайлов Сергій;
- з підводного човна "Ростов-на-Дону" – капітан 3 рангу Олександр Олександров;
- з фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор;
- з фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій;
- патрульний корабель "Дмитро Рогачев" – капітан 3 рангу Тугарін Єгор;
- патрульний корабель "Василій Биков" – капітан 3 рангу Коз’яков Віталій.
- Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що російські війська вирішили розпочати масовані обстріли населених пунктів України, зокрема Харкова, Маріуполя та Чернігова - вони вдаються до тактики, яку раніше застосовували під час війн у Сирії та Чечні
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