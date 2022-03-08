Українська розвідка оприлюднила список воєнних злочинців РФ, які вбивають мирних українців

Список оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.



За даними розвідки, до завдання ракетних ударів ракетами "Калібр" морського базування залучалися не тільки громадяни РФ, а й зрадники, які у 2014 році продалися під час окупації Криму.



Хто випускав ракети по мирних українцях:

з фрегату "Адмирал Эссен" – капітан 2 рангу Смірнов Олександр;

з малого ракетного корабля "Грайворон" – капітан 3 рангу Козаков Гліб;

з підводного човна "Новороссийск" – капітан 3 рангу Шведа Ігор;

з підводного човна "Великий Новгород" – капітан 2 рангу Михайлов Сергій;

з підводного човна "Ростов-на-Дону" – капітан 3 рангу Олександр Олександров;

з фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор;

з фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій;

патрульний корабель "Дмитро Рогачев" – капітан 3 рангу Тугарін Єгор;

патрульний корабель "Василій Биков" – капітан 3 рангу Коз’яков Віталій.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що російські війська вирішили розпочати масовані обстріли населених пунктів України, зокрема Харкова, Маріуполя та Чернігова - вони вдаються до тактики, яку раніше застосовували під час війн у Сирії та Чечні