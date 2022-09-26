Про це повідомляється на сайті Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України.

Відомі українські актори, музиканти та інші культурні діячі звернулись до українців, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу. Акція "Культурний спротив" була організована з метою підтримати українців в окупованих містах і селищах.

Актор Костянтин Войтенко закликав мешканців ТОТ зробити свій внесок в перемогу України - не співпрацювати з окупантами та не підтримувати "референдум".

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернувся до українців із закликом ігнорувати "волевиявлення" окупантів та попросив дочекатися українську армію.

"Україна ніколи не буде частиною Росії", - наголосив у своєму зверненні актор Станіслав Боклан та закликав не вірити окупантам.

Із власними зверненнями до українців, які зараз живуть у російській окупації, звернулись також Тарас Цимбалюк, Співаки DZIDZIO та Олександр Пономарьов, Ксенія Мішина, Лілія Ребрик, соліст гурту Green Gray Андрій Яценко (Diesel) та Ігор Кондратюк.

"Референдуми" у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях відбуваються з 23 по 27 вересня. Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо цього акту агресії.

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