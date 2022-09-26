English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Новини Українські артисти закликали мешканців окупованих територій бойкотувати "референдуми"

Українські артисти закликали мешканців окупованих територій бойкотувати "референдуми"

26 вересня, 2022 понедiлок
12:51
Новини На фото DZIDZIO (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов

Відомі музиканти та актори записали відеозвернення до українців у тимчасовій окупації із закликом не співпрацювати з російськими загарбниками

Про це повідомляється на сайті Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України.

Відомі українські актори, музиканти та інші культурні діячі звернулись до українців, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу. Акція "Культурний спротив" була організована з метою підтримати українців в окупованих містах і селищах.

Актор Костянтин Войтенко закликав мешканців ТОТ зробити свій внесок в перемогу України - не співпрацювати з окупантами та не підтримувати "референдум".

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернувся до українців із закликом ігнорувати "волевиявлення" окупантів та попросив дочекатися українську армію.

"Україна ніколи не буде частиною Росії", - наголосив у своєму зверненні актор Станіслав Боклан та закликав не вірити окупантам. 

Із власними зверненнями до українців, які зараз живуть у російській окупації, звернулись також Тарас Цимбалюк, Співаки DZIDZIO та Олександр Пономарьов, Ксенія Мішина, Лілія Ребрик, соліст гурту Green Gray Андрій Яценко (Diesel) та Ігор Кондратюк.

  • "Референдуми" у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях відбуваються з 23 по 27 вересня. Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо цього акту агресії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Культура
Кіно
війна з Росією
Читайте також:
Путін
24 вересня, 2022 субота
Путін заборонив російським військовим відступати з Херсону, - NYT
мобілізація рф солдати орки
25 вересня, 2022 неділя
Багато мобілізованих росіян не доїдуть в Україну, - військовий експерт Катков
M142 HIMARS
24 вересня, 2022 субота
Ймовірно, окремі члени Альянсу запропонують Україні військову допомогу, ще потужнішу за американські HIMARS, - дипломат Метью Брайза
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 вересня
14:10
Туреччина та Сербія не визнаватимуть результатів псевдореферендумів РФ в окупованих областях України
14:09
МАГАТЕ, Раффаель Гроссі, Запорізька АЕС, ядерна безпека, ЗАЕС, Держдеп США
МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС
14:05
Брітні Спірс
Під цілодобовим наглядом та під замком 4 місяці: Брітні Спірс розповіла нові подробиці опіки
14:03
Ексклюзив
санкції проти Росії
Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
13:21
Оновлено
Стрілянина в школі в Іжевську
В російському Іжевську чоловік відкрив стрілянину в школі: щонайменше 13 людей загинуло, серед них 7 дітей
12:57
Олександр Петраков
Петраков може залишити посаду головного тренера збірної України
12:54
Ексклюзив
путін
Путін може затягувати визнання результатів псевдореферендумів, - голова КВУ Кошель
12:43
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
12:37
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
12:33
Петро Порошенко
За часів президентства Порошенка постала Українська Армія, - Княжицький
12:30
на фото: акція протесту у Ліоні
"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту
12:17
Мая Санду
Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
12:10
Ексклюзив
опалення-діти-школа
На тимчасово окупованих територіях підготовка до опалювального сезону взагалі не відбувається, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:50
Катівня на Харківщині, село Липці
На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів
11:48
На фото Володимир Зеленський
Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS: речник Зеленського уточнив заяву президента про систему ППО зі США
11:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незважаючи на російську ядерну парасольку, визволення окупованих територій продовжиться, - Згурець
11:39
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни не зможуть працювати на окупованій ЗАЕС, оскільки за роки незалежності Україна модернізувала енергоблок, - експертка з атомної енергетики
11:30
На фото: акторка Імельда Стонтон у ролі королеви Єлизавети
Netflix оголосив точну дату виходу нового сезону серіалу "Корона" про Єлизавету ІІ
11:28
Полтава
У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби та пролунає технічних вибух
11:06
Росія щодня продукує нові фейки
Зеленський "злякався" російської мобілізації, а кількість охочих проїхати до "звільненої частини Запорізької області збільшилася": нові фейки роспропаганди
11:00
обстріл Миколаєва
Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: пошкоджено промзону на околицях міста
10:56
Казахстан
Казахстан не визнає псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Мелітополь є ключем для звільнення Півдня, - Згурець
10:48
Новини компаній
АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України
10:33
Андреа Белотті (в центрі) у матчі Італія - Угорщина
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 26 вересня
10:33
"Самозакохана соціопатка" Меган Маркл. Опубліковані уривки нової книги про королівську родину
10:31
"Голосування на референдумі" біля ЗАЕС
"Референдум" на Запоріжжі: окупанти влаштували картинку для роспропаганди біля ЗАЕС, - Енергоатом
10:25
Інфографіка
втрати росії
Втрати РФ у війні за добу: 500 військових, 4 гелікоптери, літак та система ППО
10:15
Пістолет ТТ
В Іркутській області РФ чоловік вчинив стрілянину у військкоматі: є поранені, його затримали
09:58
Ексклюзив
путін шойгу автомат
Московія - це величезна в’язниця корінних народів, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
09:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долара та євро 26 вересня
09:40
Лука Модріч (ліворуч)
Ліга націй: визначилися перші фіналісти турніру
09:32
обстріл Харкова
Протягом доби загарбники обстрілювали 5 районів Харківщини, госпіталізовано 6 людей
09:06
російські військові
РФ кидатиме на передову мобілізованих з мінімальною підготовкою, - британська розвідка
08:51
Обстріл Слов'янська - ілюстрація
За 25 вересня на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів
08:40
Італія
Праві та "союзники" Путіна перемагають на парламентських виборах в Італії
08:38
окупанти РФ
Мобілізація в Росії: Ростовську область закрили на в’їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ
08:22
Обстріл Нікополя 26.09
Окупанти вдарили 130 снарядами по Дніпропетровщині: у Нікополі пошкоджені майже 40 будинків й лінії електропередачі
08:07
ЗСУ
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів
07:54
Микола Княжицький
Перспективи нашої перемоги
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV