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Головна війна з Росією Українські десантники показали відео знищення окупантів разом із бронетехнікою

Українські десантники показали відео знищення окупантів разом із бронетехнікою

11 травня, 2022 середа
15:23
війна з Росією знищення окупантів

Дніпропетровські десантники знищили російську бронетехніку разом з екіпажем

Про це командування ДШВ ЗСУ повідомило в телеграмі.

"Ось так Січеславські десантники знищують російських окупантів разом з бронетехнікою", - ідеться в повідомленні.

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