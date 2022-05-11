Українські десантники показали відео знищення окупантів разом із бронетехнікою
Дніпропетровські десантники знищили російську бронетехніку разом з екіпажем
Про це командування ДШВ ЗСУ повідомило в телеграмі.
"Ось так Січеславські десантники знищують російських окупантів разом з бронетехнікою", - ідеться в повідомленні.
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