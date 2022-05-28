Українські десантники показали відео знищення російського танка разом з екіпажем
Січеславські десантники знищили російський танк разом з окупантами
Про це повідомили ДШВ ЗСУ в телеграмі.
"На відео зафіксовано, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами", - зауважили військові.
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