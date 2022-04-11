Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Один із українських захисників детально розповів, як саме вони підбивали російську "броню", і познайомив з бойовими побратимами-мисливцями за ворожими танками.



Окупантів знищили воїни 3-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка.

"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо перемогу", - йдеться у повідомленні Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



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