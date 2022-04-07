Українські десантники знищили черговий російський танк

Про це заявило командування ДШВ ЗСУ.



"Протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України сьогодні знищив черговий танк противника", - ідеться в повідомленні.



Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня окупанти втратили 698 танків.

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