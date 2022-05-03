Українські енергетики від початку широкомасштабного вторгнення Росії відновили світло понад трьом мільйонам споживачам
Упродовж двох попередніх місяців енергетики відновлювали електропостачання понад 3 млн українських споживачів: більш як 1,7 млн – у березні, понад 1,4 млн – у квітні
Про це повідомляє Міністерство енергетики в Фейсбуці.
"Фахівці енергокомпаній працюють цілодобово, аби повернути світло в домівки наших громадян, у лікарні, на підприємства", - йдеться у повідомленні.
За добу 1 травня відновлено електропостачання близько 31,7 тис. споживачів, а газопостачання - майже 2,4 тис. абонентів.
Станом на 2 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 819 населених пунктів, загалом близько 680,4 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 296 тис. споживачів, Харківській - 181 тис., Луганській – 99,2 тис.
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