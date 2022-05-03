Українські енергетики від початку широкомасштабного вторгнення Росії відновили світло понад трьом мільйонам споживачам

Про це повідомляє Міністерство енергетики в Фейсбуці.

"Фахівці енергокомпаній працюють цілодобово, аби повернути світло в домівки наших громадян, у лікарні, на підприємства", - йдеться у повідомленні.

За добу 1 травня відновлено електропостачання близько 31,7 тис. споживачів, а газопостачання - майже 2,4 тис. абонентів.

Станом на 2 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 819 населених пунктів, загалом близько 680,4 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 296 тис. споживачів, Харківській - 181 тис., Луганській – 99,2 тис.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb