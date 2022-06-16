Українські гелікоптери вдарили ракетами по російських позиціях
Українські гелікоптери влучили по позиціях окупантів ракетами 122-го калібру С-13
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі.
"Українські гелікоптери завдали ударів по позиціях російської армії ракетами 122-мм С-13", - зауважили в ЗСУ.
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