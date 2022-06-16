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Українські гелікоптери вдарили ракетами по російських позиціях

16 червня, 2022 четвер
13:13
війна з Росією гелікоптер

Українські гелікоптери влучили по позиціях окупантів ракетами 122-го калібру С-13

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі.

"Українські гелікоптери завдали ударів по позиціях російської армії ракетами 122-мм С-13", - зауважили в ЗСУ.

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