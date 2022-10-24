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Українські митці розмалювали міста звільненої Харківщини патріотичними муралами

24 жовтня, 2022 понедiлок
18:04
Культура На фото: мурал на Харківщині

Музикант та телеведучий Коля Сєрга, який зараз воює на фронті, разом з митцями проєкту "Культурний десант" розмалювали стіни будівель патріотичними муралами у звільнених Ізюмі, Купʼянську, Балаклії та Шевченковому

  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині
  • На фото: мурал на Харківщині

Про це повідомили в Телеграм-каналі "Культурного десанту".

Окупувавши українську Харківщину, росіяни взялися розклеювати свої плакати, змінювати вивіски та перефарбовувати у кольори російського прапора назви міст. Тож українські митці після звільнення територій від росіян взялися розмальовувати стіни будівель патріотичними малюнками та надписами українською.

Навколо було дуже багато зруйнованих будівель, зідраних рашиських плакатів, які вішали окупанти, стіни стояли в рештках клею і паперу на ній. Воно виглядало, як шрами, нагадування про колишній жах. Так з’явилась ідея розмалювати міста", - розповідають митці.

До "Культурного десанту" долучились Марія Скворцова з Дніпра, одесит Денис Уайт з колективу LBWS CAT, Костянтин Качановський та Микола Патін з Рівного та дизайнерка Вікторія Калашнік. Також запросили Сергія Фомічова, відомого дизайнера з Харкова, який є автором марки "Кремль - мєсто для куренія".

Дмитро малював назви міст у патріотичних кольорах та з козаками.

Митці отримували дозволи у представників місцевої влади і брались за роботу. 

"У всьому місті в кількох місцях ми додавали апострофи та мʼякі знаки. Навіть на стелах і знаках. В процесі до нас під’їхав місцевий голова з проханням: "Чи можемо так само на в’їзді зробити?". Ми одразу погодились та коли дізнались, що висота стели 7 метрів, відступати було пізно", - ділиться Коля Сєрга.

Кажучи про те, чому митці вирішили виправляти назви міст та додавати апостроф у назві Купʼянська, що вимагало від художників додаткових зусиль, щоб дістатись до надпису на висоті 7 метрів, артист пояснив: "Він має сакральне значення! Бо це межа, яка розділяє цивілізований світ та Росію".

  • 11 жовтня співак та український захисник Коля Сєрга презентував пісню "Тільки разом" про боротьбу українців з російським загарбником
  • Після атаки дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня  Коля Сєрга написав емоційний вірш "Знищити"

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