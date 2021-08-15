Українські пожежні літаки повернулися з гасіння пожеж у Туреччині
Сьогодні, 15 серпня 2021 року, авіатори Державної служби України з надзвичайних ситуацій повернулися з Турецької Республіки, де вони надавали допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж. Місію виконано без втрат та ускладнень
Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у місті Ніжин на Чернігівщині, розповідає Еспресо.TV.
На території Туреччини ними було здійснено 124 скиди води загальним осбягом 992 тонн на осередки пожеж.
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Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.
Українська допомога Туреччині тривала з 30 липня.
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