Українські розробники створили онлайн-карти для відстеження повітряних тривог
Три українських розробники створили онлайн-карти повітряних тривог, де можна переглядати статус сирен в усіх областях одночасно
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Інтерактивні карти автоматично оновлюються кожні 15-20 секунд.
Розробники створили такі онлайн-карти:
- Мапа сирен зі всіма областями. Її розробник - Вадим Кліменко.
- Карта повітряних тривог.
- Повітряна тривога. Її створили розробники з українського офісу ArgoPrep.
Також у Центрі нагадали, що компанії Ajax Systems та Stfalcon розробили зручний застосунок «Повітряна тривога», доступний в Google Play та App Store.
- Нагадаємо, на Миколаївщині українські військові збили три крилаті ракети окупантів.
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