Українські розробники створили онлайн-карти для відстеження повітряних тривог

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.



Інтерактивні карти автоматично оновлюються кожні 15-20 секунд.



Розробники створили такі онлайн-карти:

Мапа сирен зі всіма областями. Її розробник - Вадим Кліменко.

Карта повітряних тривог.

Повітряна тривога. Її створили розробники з українського офісу ArgoPrep.

Нагадаємо, на Миколаївщині українські військові збили три крилаті ракети окупантів.

Також у Центрі нагадали, що компанії Ajax Systems та Stfalcon розробили зручний застосунок «Повітряна тривога», доступний в Google Play та App Store.