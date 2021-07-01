Українські спортсмени мають виступати державною мовою, - Кремінь

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"З огляду на гостру дискусію, яка розгорнулася у суспільстві щодо мови, якою повинні розмовляти спортсмени під час офіційних спортивних змагань, зокрема, за кордоном, а також надходженням значної кількості скарг громадян, вважаю за необхідне нагадати наступне. Статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Законом встановлено, що спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою", - написав він.

За словами Креміня, мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії закону, однак підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії.

Він зазначив, що кожен громадянин України на міжнародних змаганнях - приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

"Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань. Мусимо визнати: шанувальники українського спорту передовсім володіють українською, і це стосується як наших співгромадян, так і закордонних українців. Але це жодним чином не обумовлює важливості володіння іншими мовами світу, поширеними у спорті високих професійних досягнень", - зауважив мовний омбудсмен.

Він наголосив, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім. Таокж, за його словами, провідні спортсмени - це не про конкретну особу чи збірну, а насамперед про імідж, авторитет і репутацію країни в цілому.

"З метою неухильного дотримання мовного законодавства, всебічний захист і розвиток української мови, а також задля попередження порушення прав громадян України ми повторно надали рекомендації всім без виключення спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам, які мусять провести роз’яснювальну роботу задля виправлення ситуації", - додав Кремінь.

Раніше українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала форварда збірної України Артема Довбика за те, що на пресконференції той говорив російською мовою.

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