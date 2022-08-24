Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що українські спортсмени за 2022 рік вибороли вже понад 1,5 тис. медалей.

"Росія розв’язала війну проти України, щоби зруйнувати нашу державу. Втім тільки мобілізувала суспільство на боротьбу, зокрема й у спорті. З початку року понад 1,5 тис. медалей вибороли. В такий складний час усі спортсмени дуже мотивовані та налаштовані на перемоги", - сказав Вадим Гутцайт.

Також міністр зазначив, що українські спортсмени вже розпочали підготовку до Олімпійських ігор-2024, які відбудуться в Парижі.

"Ми відновлюємо всеукраїнські змагання з різних видів спорту. Робимо все, щоб наші спортсмени продовжували готуватися і перемагати. Попереду в нас Олімпійські ігри в Парижі. Працюємо над тим, щоби й там лунав наш гімн, щоби наші спортсмени підіймалися на п'єдестали", - сказав він.

За час вторгнення Росії в Україну загинули 133 українські спортсмени й тренери.

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