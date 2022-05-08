Українські військові показали відео знищення великої бази окупантів
Українські артилеристи й десантники знищили окупантів разом із їхньою військовою технікою
Про це в телеграмі повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
"Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують завдавати щоденних втрат російським окупантам. На відео зафіксовано, як артилеристи Сухопутних військ у взаємодії з десантниками наносять нищівного удару російським окупантам, знищуючи їх разом з військовою технікою", - ідеться в дописі.
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8 травня ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці.
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