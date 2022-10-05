Про це йдеться у фейсбуці бригади.

"А зараз, на замовлення всієї української спільноти пролунає пісня "Когда мои друзья со мной", присвячена 155-тй окремій гвардійській бригаді морської "прости Господи" піхоти!" - наголосили військові.

4 жовтня нацгвардійці показали, як знищили російський склад із боєприпасами на Харківщині.

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