Українські військові показали, як знищили позиції окупантів
Воїни 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців показали, як знищили позиції російських морських піхотинців
Про це йдеться у фейсбуці бригади.
"А зараз, на замовлення всієї української спільноти пролунає пісня "Когда мои друзья со мной", присвячена 155-тй окремій гвардійській бригаді морської "прости Господи" піхоти!" - наголосили військові.
- 4 жовтня нацгвардійці показали, як знищили російський склад із боєприпасами на Харківщині.
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