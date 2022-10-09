Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Були розрахунки Мста-С і Мста-Б з БК кацапів. Більше немає!" - наголосили українські військові.

9 жовтня українські морпіхи показали, як самохідними артилерійськими установками "Гвоздика" знищують росіян на півдні країни.

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