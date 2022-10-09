Українські військові показали, як знищили російські гаубиці з боєкомплектом
Українські захисники оприлюднили відео того, як знищили російські гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б" разом із боєкомплектом загарбників
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Були розрахунки Мста-С і Мста-Б з БК кацапів. Більше немає!" - наголосили українські військові.
- 9 жовтня українські морпіхи показали, як самохідними артилерійськими установками "Гвоздика" знищують росіян на півдні країни.
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