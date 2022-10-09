Українські військові показали збитий на Півдні російський ударний гелікоптер Ка-52
На Півдні України воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збили ударний гелікоптер Ка-52 (Алігатор) російських загарбників
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Доповідає 128-а ОГШБр. Ка-52 (Алігатор). Гордість кацапів… Долітався. Південний напрямок", - наголосили в українському війську.
- 3 жовтня СБУ показали, як знищують ворожий Ка-52 на Запорізькому напрямку.
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