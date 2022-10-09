Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Доповідає 128-а ОГШБр. Ка-52 (Алігатор). Гордість кацапів… Долітався. Південний напрямок", - наголосили в українському війську.

3 жовтня СБУ показали, як знищують ворожий Ка-52 на Запорізькому напрямку.

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