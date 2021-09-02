Українські військові тренувалися відбивати ворожі авіаудари за допомогою ЗРК

Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗСУ.



Під час тренувань, які були максимально наближені до бойових, військові за допомогою ЗРК "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали протиповітряне прикриття угрупування військ та важливих об’єктів інфраструктури.



За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в ході навчань засоби ППО відпрацювали наведення на цілі повітряного противника, а також відпрацювали завдання з підтримки наземних сил, відбиття повітряного нападу умовного противника та прикриття важливих державних об’єктів.



"Навчання мали на меті підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків. Тому, в процесі їх планування тренувань враховувався узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій", - зазначив Наєв.



Він також додав, що військові, котрі брали участь у навчанні, із поставленими завданнями впоралися, тож мета тренування досягнута.



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