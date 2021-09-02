Українські військові тренувалися відбивати ворожі авіаудари за допомогою ЗРК
ЗСУ України відпрацювали протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури за допомогою ЗРК "Бук", "Оса" та С-300
Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗСУ.
Під час тренувань, які були максимально наближені до бойових, військові за допомогою ЗРК "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали протиповітряне прикриття угрупування військ та важливих об’єктів інфраструктури.
За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в ході навчань засоби ППО відпрацювали наведення на цілі повітряного противника, а також відпрацювали завдання з підтримки наземних сил, відбиття повітряного нападу умовного противника та прикриття важливих державних об’єктів.
"Навчання мали на меті підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків. Тому, в процесі їх планування тренувань враховувався узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій", - зазначив Наєв.
Він також додав, що військові, котрі брали участь у навчанні, із поставленими завданнями впоралися, тож мета тренування досягнута.
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