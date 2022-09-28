Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Ще один схрон кацапського лендлізу знайдений нашими хлопцями в результаті успішних дій. Маркування 9М22У означає, що це реактивні снаряди для РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) "Град"", - наголосили в українському війську.

У ЗСУ зауважили, що 9М22У - це модернізована версія осколково-фугасного реактивного снаряда 9М22. Повний залп становить 40 реактивних снарядів, що призводить до детонації 256 кг вибухової речовини та викидання близько 156,8 тис. осколків різної маси.

16 вересня на деокупованому прикордонні Чернігівщини виявили два російські сховки з пластидом, набоями та мінами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb