Українські військові захопили покинутий росіянами ЗРК "Бук"
Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, українські військові виявили російський ЗРК "Бук"
Про знахідку повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву. Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук". Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження. Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна "віддячити" їм за трофеї", - йдеться у повідомленні.
Довідково. ЗРК "Бук" - сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА, тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.
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