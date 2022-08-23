По це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

К-52 – російський розвідувально-ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою. Його ще називають "алігатором". Це один з найсучасніших гелікоптерів, які є на озброєнні російської армії. Вартість одного "Алігатора" оцінюють приблизно у 16 мільйонів доларів.

Від початку повномасштабної війни ЗСУ збили уже понад два десятки гелікоптерів К-52.

25 липня військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 з ПЗРК "Ігла"

29 липня два гелікоптери К-52 намагались окупувати Андріївку на Херсонщині.

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