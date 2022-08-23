Українські військові збили ворожий гелікоптер К-52, який називають "алігатором"
В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52
По це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
К-52 – російський розвідувально-ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою. Його ще називають "алігатором". Це один з найсучасніших гелікоптерів, які є на озброєнні російської армії. Вартість одного "Алігатора" оцінюють приблизно у 16 мільйонів доларів.
Від початку повномасштабної війни ЗСУ збили уже понад два десятки гелікоптерів К-52.
- 25 липня військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 з ПЗРК "Ігла"
- 29 липня два гелікоптери К-52 намагались окупувати Андріївку на Херсонщині.
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