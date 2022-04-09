Українські військові знищили до 80 окупантів і три літальні апарати, – ОТУ "Схід"
Збройні сили України 9 квітня на сході відбили три атаки противника, знищено до 80 окупантів і три літальні апарати
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Відомо, що протягом 9 квітня в районі відповідальності угруповання українські військові відбили три атаки противника.
За сьогоднішній день ЗСУ знищили:
- до 80 окупантів;
- 3 танки;
- 5 бойових машин піхоти і бронетранспортерів;
- 6 АТ;
- 1 літак;
- 1 вертоліт;
- 1 безпілотник.
- Станом на 9 квітня російські військові зосередили зусилля в напрямку Маріуполя та Ізюма. У цих містах є висока ймовірність здійснення диверсій ворогом на об’єктах транспортної інфраструктури.
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