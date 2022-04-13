Українські військові знищили російський спостережний пункт

Про це заявило командування ССО.



"Це - спостережний пункт російських окупантів після того, як на ньому попрацювала група ССО України.

Такі "спостережники" є важливими об'єктами - перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуються завдання щодо їх знищення", - ідеться в повідомленні.







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