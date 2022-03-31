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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Українські військові знищили російський танк і підбили БРЕМ, - Міноборони

Українські військові знищили російський танк і підбили БРЕМ, - Міноборони

31 березня, 2022 четвер
11:03
війна з Росією знищили російський танк

58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського знищила російський танк і підбила БРЕМ

Про це повідомило Міноборони.

"Вашій увазі палаючий ворожий танк та підбита БРЕМ десь на безкраїх українських просторах, де розвідники та протитанкісти бригади Виговського з караваєм та плюшками зустріли окупантів", - заявили в міністерстві.

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Новини
міноборони
українські військові
окупанти
російський танк
розвідники
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