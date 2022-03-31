Українські військові знищили російський танк і підбили БРЕМ, - Міноборони
58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського знищила російський танк і підбила БРЕМ
Про це повідомило Міноборони.
"Вашій увазі палаючий ворожий танк та підбита БРЕМ десь на безкраїх українських просторах, де розвідники та протитанкісти бригади Виговського з караваєм та плюшками зустріли окупантів", - заявили в міністерстві.
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