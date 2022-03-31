Українські військові знищили російський танк і підбили БРЕМ, - Міноборони

Про це повідомило Міноборони.



"Вашій увазі палаючий ворожий танк та підбита БРЕМ десь на безкраїх українських просторах, де розвідники та протитанкісти бригади Виговського з караваєм та плюшками зустріли окупантів", - заявили в міністерстві.

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