Українські військові знищили російську колону забезпечення
Сухопутні війська ЗСУ знищили колону забезпечення окупантів
Про це заявили Сухопутні війська ЗСУ.
"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - зауважили військові.
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