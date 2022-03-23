Українські військові знищили російську колону забезпечення

Про це заявили Сухопутні війська ЗСУ.



"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - зауважили військові.



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