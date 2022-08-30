Українські воїни "демілітаризували" капітана російської армії Олексія Скорикова, - офіцер ЗСУ Штефан
ЗСУ знищили чергового окупанта високого ранку
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Капітан Олексій Скоріков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Анатолій Штефан.
- Нагадаємо, на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Максима Громова
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе