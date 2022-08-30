Українські воїни "демілітаризували" капітана російської армії Олексія Скорикова, - офіцер ЗСУ Штефан

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Капітан Олексій Скоріков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Анатолій Штефан.

Нагадаємо, на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Максима Громова

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