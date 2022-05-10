Українські воїни на Сході 10 травня знищили 260 ворогів та понад 20 одиниць техніки
Протягом доби російські війська здійснили 4 атаки на східному напрямку оборони
Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"10 травня наші захисники на сході України знищили: особового складу – до 260, танків – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2", - йдеться у повідомленні.
- У суміжному районі захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили понад 40 одиниць техніки, вертоліт та 3 безпілотники
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