Українські воїни на Сході 10 травня знищили 260 ворогів та понад 20 одиниць техніки

Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"10 травня наші захисники на сході України знищили: особового складу – до 260, танків – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2", - йдеться у повідомленні.

У суміжному районі захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили понад 40 одиниць техніки, вертоліт та 3 безпілотники

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb