Українські захисники впродовж доби відбили 11 атак ворога на Сході
Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Внаслідок цих атак в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних, ще 8 отримали поранення
Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.
Зазначають, що вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем та завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Українські військові завдали окупантам втрат у живій силі і техніці.
Впродовж доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 6 танків;
- 10 одиниць бойової броньованої техніки;
- 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Загалом за тиждень, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 84 ворожих атаки
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