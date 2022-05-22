Українські захисники впродовж доби відбили 11 атак ворога на Сході

Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

Зазначають, що вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем та завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Українські військові завдали окупантам втрат у живій силі і техніці.

Впродовж доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Загалом за тиждень, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 84 ворожих атаки

ППО знешкодила чотири крилаті ракети, випущені Росією по Житомирщині.

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