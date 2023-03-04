Українські захисники збили 3 російські безпілотники на херсонському напрямку
У п'ятницю, 3 березня, на херсонському напрямку українська ППО ліквідувала три російські БПЛА
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА. Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку", - пишуть в ОК.
- У суботу, 4 березня, російський агресор розмістив у Чорному морі 4 ракетоносії, які споряджені 24 ракетами типу "Калібр".
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