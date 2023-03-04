Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА. Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку", - пишуть в ОК.