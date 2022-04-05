Українські захисники знищили 80 окупантів, 4 ворожі танки і 9 БМП, - ОТУ "Схід"
Українські захисники стримують агресора на сході країни. Російські війська здійснили одну атаку
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Артилерія завдавала вогневої поразки по скупченню особового складу та техніки окупантів.
Під час боїв українські воїни знищили:
- особового складу – до 80 осіб;
- танків – 4 (з них захоплено – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- міномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- АТ – 17;
- БПЛА – 1;
- паливозаправники – 2", - йдеться у повідомленні.
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