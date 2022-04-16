Українські захисники знищили чотири ворожі артсистеми і три безпілотники, – ОТУ "Схід"
Протягом 16 квітня на сході країни українські військові відбили ворожу атаку, в ході якої знищили чотири артилерійські системи і три безпілотники
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські війська продовжили давати гідну відсіч російським окупантам. У суботу, 16 квітня, захисники відбили 1 атаку ворога.
Втрати противника складають:
- особового складу – 16;
- БМП – 2;
- артилерійських систем – 4;
- АТ – 2;
- БПЛА – 3.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе