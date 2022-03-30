Українські захисники знищили підполковника ВДВ і начальника штабу мотострілецької бригади окупантів
У середу, 30 березня, стало відомо, що військові Збройних сил України ліквідували підполковника ВДВ, начальника штабу мотострілецької бригади та командира взводу морської піхоти окупантів
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Зокрема, українські військові ліквідували підполковника ВДВ артилериста Олександра Окружного та начальника штабу – заступника командира РеАДн 35 ОМБр майора Олега Лисовського з Алтайського краю. Також ЗСУ вдалось знищити командира взводу морської піхоти старшого лейтенанта Вердіханіва Бехмана з Дербента.
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