Українські захисники знищили ще один ворожий гелікоптер на Донбасі
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Цього разу оперативне командування "Північ" повідомило про ще один збитий вертоліт армії РФ на Донбасі
Про це інформує в фейсбуці оперативне командування "Північ".
"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Загалом російська армія з 24 лютого втратила 175 гелікоптерів та 210 літаків.
- Бійці 92 бригади ЗСУ знищили машину зв'язку, яку помітив Рух опору Сил спеціальних операцій в районі Василенкове у Харківській області.
- З 24 лютого до 4 червня окупанти втратили 31 050 військових, 1376 танків, 680 систем артилерії й 540 безпілотників.
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