Про це інформує в фейсбуці оперативне командування "Північ".

"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Загалом російська армія з 24 лютого втратила 175 гелікоптерів та 210 літаків.

Бійці 92 бригади ЗСУ знищили машину зв'язку, яку помітив Рух опору Сил спеціальних операцій в районі Василенкове у Харківській області.

З 24 лютого до 4 червня окупанти втратили 31 050 військових, 1376 танків, 680 систем артилерії й 540 безпілотників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb