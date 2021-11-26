Українським розвідникам, які готували операцію щодо вагнерівців, анулювали закордонні паспорти, - "Схеми"
Прикордонники обмежували виїзд із країни п’ятьох розвідників, які готували спецоперацію із затримання вагнерівців
Про це йдеться у розслідуванні “Схем”.
"Виїзд з країни - заборонити, паспорти - знищити. Ні, це не обмеження для злочинців у розшуку. Під такі "санкції" потрапили українські розвідники, які безпосередньо готували спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер", - йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, один з розвідників у травні 2021 року намагався виїхати з країни, але його не випустили, а паспорт - вилучили. Як пояснили прикордонники, це було зроблене на підставі листа-доручення від Міграційної служби.
Журналісти провели розслідування та отримали в своє розпорядження лист, який обмежував виїзд п’ятьох розвідників ГУР МО з країни - включно із колишнім очільником розвідки Василем Бурбою.
У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.
У Міграційній службі зазначили, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби.
"Лист від 19 лютого 2021 року за такими реквізитами, щодо визнання недійсними паспортів громадянина України для виїзду за кордон ... у Державній міграційній службі не створювався, … не підписувався, не реєструвався та не надсилався до Державної прикордонної служби", - йдеться у відповіді ДМС.
Журналістське розслідування встановило, що рішення про заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ.
За результатами перевірки прикордонники видалили записи про недійсність паспортів розвідників з міжвідомчої системи "Аркан".
Один з розвідників у коментарі Радіо Свобода заявив, що вилучення його паспорта могло бути продовженням адміністративного тиску з боку влади на розвідників, які проводили спецоперацію по вагнерівцях.
Згідно із листом, недійсними визнали закордонні паспорти розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери і тодішнього очільника ГУР МОУ Василя Бурби. Усі вони брали безпосередню участь у спецоперації. Є у листі і паспорт на ім’я Василя Месхі. Як встановили журналісти – це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.
У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.
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