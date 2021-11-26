Українським розвідникам, які готували операцію щодо вагнерівців, анулювали закордонні паспорти, - "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні “Схем”.

"Виїзд з країни - заборонити, паспорти - знищити. Ні, це не обмеження для злочинців у розшуку. Під такі "санкції" потрапили українські розвідники, які безпосередньо готували спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, один з розвідників у травні 2021 року намагався виїхати з країни, але його не випустили, а паспорт - вилучили. Як пояснили прикордонники, це було зроблене на підставі листа-доручення від Міграційної служби.

Журналісти провели розслідування та отримали в своє розпорядження лист, який обмежував виїзд п’ятьох розвідників ГУР МО з країни - включно із колишнім очільником розвідки Василем Бурбою.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

У Міграційній службі зазначили, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби.

"Лист від 19 лютого 2021 року за такими реквізитами, щодо визнання недійсними паспортів громадянина України для виїзду за кордон ... у Державній міграційній службі не створювався, … не підписувався, не реєструвався та не надсилався до Державної прикордонної служби", - йдеться у відповіді ДМС.

Журналістське розслідування встановило, що рішення про заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ.

За результатами перевірки прикордонники видалили записи про недійсність паспортів розвідників з міжвідомчої системи "Аркан".

Один з розвідників у коментарі Радіо Свобода заявив, що вилучення його паспорта могло бути продовженням адміністративного тиску з боку влади на розвідників, які проводили спецоперацію по вагнерівцях.

Згідно із листом, недійсними визнали закордонні паспорти розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери і тодішнього очільника ГУР МОУ Василя Бурби. Усі вони брали безпосередню участь у спецоперації. Є у листі і паспорт на ім’я Василя Месхі. Як встановили журналісти – це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.







Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

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