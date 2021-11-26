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Українським розвідникам, які готували операцію щодо вагнерівців, анулювали закордонні паспорти, - "Схеми"

26 листопада, 2021 п'ятниця
07:45
Суспільство Справа "вагнерівців"

Прикордонники обмежували виїзд із країни п’ятьох розвідників, які готували спецоперацію із затримання вагнерівців

Про це йдеться у розслідуванні “Схем”.

"Виїзд з країни - заборонити, паспорти - знищити. Ні, це не обмеження для злочинців у розшуку. Під такі "санкції" потрапили українські розвідники, які безпосередньо готували спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, один з розвідників у травні 2021 року намагався виїхати з країни, але його не випустили, а паспорт - вилучили. Як пояснили прикордонники, це було зроблене на підставі листа-доручення від Міграційної служби. 

Журналісти провели розслідування та отримали в своє розпорядження лист, який обмежував виїзд п’ятьох розвідників ГУР МО з країни - включно із колишнім очільником розвідки Василем Бурбою.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

У Міграційній службі зазначили, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби.

"Лист від 19 лютого 2021 року за такими реквізитами, щодо визнання недійсними паспортів громадянина України для виїзду за кордон ... у Державній міграційній службі не створювався, … не підписувався, не реєструвався та не надсилався до Державної прикордонної служби", - йдеться у відповіді ДМС.

Журналістське розслідування встановило, що рішення про заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ.

За результатами перевірки прикордонники видалили записи про недійсність паспортів розвідників з міжвідомчої системи "Аркан". 

Один з розвідників у коментарі Радіо Свобода заявив, що вилучення його паспорта могло бути продовженням адміністративного тиску з боку влади на розвідників, які проводили спецоперацію по вагнерівцях.

Згідно із листом, недійсними визнали закордонні паспорти розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери і тодішнього очільника ГУР МОУ Василя Бурби. Усі вони брали безпосередню участь у спецоперації. Є у листі і паспорт на ім’я Василя Месхі. Як встановили журналісти – це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

 


 
  • Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання. 
  • Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

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паспорт
розвідка
Вагнергейт
Схеми
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