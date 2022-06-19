Український банк розігрує карти із побажанням для російського корабля за донат для ЗСУ

Про це написав співзасновник Монобанку Олег Гороховський у telegram.

Монобанком користуються майже 6 мільйонів клієнтів. Цей привід вирішили використати для допомоги ЗСУ. На платформі банку відкрили спеціальну "магічну Банку" та поповнили її на 6 мільйонів гривень. До збору також пропонують долучитись всім охочим. Благодійники матимуть можливість отримати банківську карту із побажанням для російського корабля.

"Одне з найпоширеніших запитань, яке я чую, коли говорю про Монобанк:

– Як отримати фізичну картку "Російський корабель, йди нах@й?".

– Це неможливо, – завжди відповідав я.

І це справді було так, але не сьогодні. Ми зробили обмежений тираж таких карток! 1 000 платинових карток на платформі Visa Infinite. Я бачив їх — це вогонь! Серед тих, хто зробить пожертву у Банку від 100 грн, ми розіграємо ці унікальні картки. Більше внесків — більше шансів на виграш", - написав Олег Гороховський.

Створили лише 1000 карток. Усі вони мають порядковий номер від 0001 до 1000.

"Без розіграшу картки отримають ті, хто задонатить у банку суму 100’000 грн і більше, решту переможців буде визначено випадковим чином. Підсумки розіграшу підіб'ємо після того, як нас стане 6 мільйонів", - додав Гороховський.

Перший мільйон зібрали за 25 хв. 5 мільйонів зібрали за 1 годину 40 хвилин. Гроші передадуть платформі UNITED24 та використають для закупівлі безпілотників для ЗСУ.

3 травня ми повідомляли, що клієнти Монобанку менш ніж за 5 днів купили військових облігацій на близько 230 млн грн.

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