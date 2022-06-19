Український банк розігрує карти із побажанням для російського корабля за донат для ЗСУ
Монобанк розіграє обмежений тираж карток "Російський корабель, йди...!" за пожертвування на дрони для Збройних сил України
Про це написав співзасновник Монобанку Олег Гороховський у telegram.
Монобанком користуються майже 6 мільйонів клієнтів. Цей привід вирішили використати для допомоги ЗСУ. На платформі банку відкрили спеціальну "магічну Банку" та поповнили її на 6 мільйонів гривень. До збору також пропонують долучитись всім охочим. Благодійники матимуть можливість отримати банківську карту із побажанням для російського корабля.
"Одне з найпоширеніших запитань, яке я чую, коли говорю про Монобанк:
– Як отримати фізичну картку "Російський корабель, йди нах@й?".
– Це неможливо, – завжди відповідав я.
І це справді було так, але не сьогодні. Ми зробили обмежений тираж таких карток! 1 000 платинових карток на платформі Visa Infinite. Я бачив їх — це вогонь! Серед тих, хто зробить пожертву у Банку від 100 грн, ми розіграємо ці унікальні картки. Більше внесків — більше шансів на виграш", - написав Олег Гороховський.
Створили лише 1000 карток. Усі вони мають порядковий номер від 0001 до 1000.
"Без розіграшу картки отримають ті, хто задонатить у банку суму 100’000 грн і більше, решту переможців буде визначено випадковим чином. Підсумки розіграшу підіб'ємо після того, як нас стане 6 мільйонів", - додав Гороховський.
Перший мільйон зібрали за 25 хв. 5 мільйонів зібрали за 1 годину 40 хвилин. Гроші передадуть платформі UNITED24 та використають для закупівлі безпілотників для ЗСУ.
- 3 травня ми повідомляли, що клієнти Монобанку менш ніж за 5 днів купили військових облігацій на близько 230 млн грн.
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