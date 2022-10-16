Про це він написав у своєму instagram.

Стартова ціна рукавички - 30 000 грн, крок на аукціоні - 2 000 грн. Аукціон триватиме до 21 жовтня 2022 року. Шелестюк зазначив, що автограф Майвезер залишив у 2022 році.

Флойд Майвезер - один з найвідоміших непереможних боксерів світу. Наразі його рекорд складає 50-0.

"Буде бавовна": українці за 7 годин задонатили понад 206 млн грн на дрони-камікадзе.

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