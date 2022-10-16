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Український боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера, гроші підуть на ЗСУ

16 жовтня, 2022 неділя
16:10
Спорт Боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера

Український боксер Тарас Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом легендарного непереможного боксера Флойда Майвезера, всі отримані кошти підуть на квадрокоптери для ЗСУ

Про це він написав у своєму instagram.

Стартова ціна рукавички - 30 000 грн, крок на аукціоні - 2 000 грн. Аукціон триватиме до 21 жовтня 2022 року. Шелестюк зазначив, що автограф Майвезер залишив у 2022 році.

Флойд Майвезер - один з найвідоміших непереможних боксерів світу. Наразі його рекорд складає 50-0.

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