Український фільм "Як там Катя?" переміг на кінофестивалі у Люксембурзі

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Фільм "Як там Катя?" став одним із переможців кінофестивалю CinEast Festival у Люксембурзі. Дебютна стрічка режисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" здобула приз кінокритиків кінофестивалю CinEast Festival.

Соціальна драма "Як там Катя?" розповідає про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості. Життя жінки змінює трагічна подія. Героїня намагається віднайти справедливість та не загубити себе. Ідея фільми виникла у режисерки з короткометражного фільму Solatium, у якому вона досліджувала тему людського горя та помсти, яку воно тягне за собою.

Спеціальний приз журі отримала також українсько-словацько-чеська стрічка "107 Mothers / Cenzorka" режисера Петера Керекеша.

CinEast Festival – щорічний некомерційний захід, присвячений презентації актуальної кінопродукції країн Центральної та Східної Європи. На підтримку України фестиваль цього року представив спеціальну "Українську програму". У рамках показів представили 6 найновіших українських фільмів: "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, "Клондайк" Марини Ер Горбач, який представлятиме Україну на "Оскарі", "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Бачення метелика" Максима Наконечного, "Як там Катя?" Крістіни Тинькевич та документальну стрічку "День українського добровольця" Володимира Тихого.

Програма на підтримку України містила також покази нових короткометражних та документальних стрічок, що давали розуміння контексту війни, що триває в Україні, та були підкріплені дискусіями з українськими кінематографістами.

CinEast Festival тривав із 6 до 23 жовтня 2022 року.

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