Український фонд Drones for Ukraine дарує сувенірні брелоки із уламків збитого російського Су-34 кожному, хто перекаже від $1000 на дрони для ЗСУ
Український благодійний фонд Drones for Ukraine подарує сувенірні брелоки із уламків збитого російського винищувача Су-34 усім, хто перекаже від $1000 на закупівлю дронів для ЗС України
Про це Drones for Ukraine повідомляє на офіційному сайті.
За попередніми даними, благодійний фонд на знак подяки усім, хто зробив пожертву на суму від $1000, даруватиме брелок із оригінального уламку збитого у березні над Києвом російського винищувача Су-34 "Фулбек".
Сувеніри випускатимуться обмеженим тиражем.
"Ваші пожертви допоможуть нам забезпечити захисників України сучасними безпілотниками та обладнанням для протидії вторгненню", - пишуть Drones for Ukraine.
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