Український фонд Drones for Ukraine дарує сувенірні брелоки із уламків збитого російського Су-34 кожному, хто перекаже від $1000 на дрони для ЗСУ

Про це Drones for Ukraine повідомляє на офіційному сайті.



За попередніми даними, благодійний фонд на знак подяки усім, хто зробив пожертву на суму від $1000, даруватиме брелок із оригінального уламку збитого у березні над Києвом російського винищувача Су-34 "Фулбек".

Сувеніри випускатимуться обмеженим тиражем.



"Ваші пожертви допоможуть нам забезпечити захисників України сучасними безпілотниками та обладнанням для протидії вторгненню", - пишуть Drones for Ukraine.



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